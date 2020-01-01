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Exynos 9610 против Snapdragon 865

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.7 раза выше пропускная способность памяти (44 против 11.92 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 174K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610
347
Snapdragon 865 +171%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1151
Snapdragon 865 +201%
3469
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
174828
Snapdragon 865 +242%
597763

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 512
FLOPS 259 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1600 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 698
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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Комментарии

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