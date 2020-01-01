Exynos 9610 против Exynos 2100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
91
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
87
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (в 3.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 174K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
347
Exynos 2100 +220%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
1151
Exynos 2100 +228%
3776
AnTuTu Benchmark 8
174828
Exynos 2100 +282%
667464
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 2100
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Bifrost
|Vallhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|22
|Шейдерных блоков
|48
|352
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1600 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Ys
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|-
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