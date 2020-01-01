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Exynos 9610 против Exynos 7420

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Exynos 7420
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 113K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (24.8 против 11.92 Гбит/с)
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +31%
344
Exynos 7420
262
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +29%
1155
Exynos 7420
893
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +54%
175332
Exynos 7420
113713

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T760 MP8
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 772 МГц
Ядер 3 8
FLOPS 259 Гфлопс 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц -
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 24.8 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Апрель 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Samsung Exynos 7420

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