Exynos 9610 против Exynos 7872
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9610 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 7872
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|59401
|51214
|GPU
|34926
|16685
|Memory
|37186
|24627
|UX
|36556
|29764
|Total score
|167693
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9610 +14%
334
292
Multi-Core Score
Exynos 9610 +47%
1134
772
|Image compression
|75.5 Mpixels/s
|48.8 Mpixels/s
|Face detection
|11.45 images/s
|6.86 images/s
|Speech recognition
|25.25 words/s
|16.1 words/s
|Machine learning
|17.85 images/s
|10.5 images/s
|Camera shooting
|8.13 images/s
|5.89 images/s
|HTML 5
|1.12 Mnodes/s
|0.88 Mnodes/s
|SQLite
|394.4 Krows/s
|233.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 7872
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G71 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|48
|16
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1600 МГц
|800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 22МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Январь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Samsung Exynos 7872
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