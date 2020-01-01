Exynos 9610 против Exynos 7880
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
48
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 21% выше частота процессора (2300 против 1900 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7880
- На 38% выше пропускная способность памяти (16.5 против 11.92 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +136%
344
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +26%
1155
919
AnTuTu Benchmark 8
175332
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-T830 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Ядер
|3
|3
|FLOPS
|259 Гфлопс
|71 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1033 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 16.5 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Samsung Exynos 7880
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5
Сравнения с конкурентами
- Samsung Exynos 9610 vs Qualcomm Snapdragon 855
- Samsung Exynos 9610 vs Qualcomm Snapdragon 845
- Samsung Exynos 9610 vs Qualcomm Snapdragon 712
- Samsung Exynos 9610 vs HiSilicon Kirin 970
- Samsung Exynos 9610 vs Qualcomm Snapdragon 660
- Samsung Exynos 7880 vs Samsung Exynos 7904
- Samsung Exynos 7880 vs Qualcomm Snapdragon 625
- Samsung Exynos 7880 vs Qualcomm Snapdragon 636
- Samsung Exynos 7880 vs Samsung Exynos 7885
- Samsung Exynos 7880 vs HiSilicon Kirin 659