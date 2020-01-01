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Exynos 9610 против Exynos 7884B

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Exynos 7884B
Exynos 7884B

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 174K vs 110K
  • На 47% выше частота процессора (2300 против 1560 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7884B
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +40%
347
Exynos 7884B
247
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +27%
1151
Exynos 7884B
905
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +58%
174828
Exynos 7884B
110537

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 7884B

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1560 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс 64 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 -

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Комментарии

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