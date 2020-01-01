Exynos 9610 против Exynos 7884B
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
36
29
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 174K vs 110K
- На 47% выше частота процессора (2300 против 1560 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610 +40%
347
247
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610 +27%
1151
905
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610 +58%
174828
110537
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 7884B
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1560 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|32
|FLOPS
|259 Гфлопс
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1333 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|-
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