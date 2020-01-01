Exynos 9610 против Exynos 880
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 880 (Mali G76 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
20
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества Samsung Exynos 880
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 175K
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Exynos 880 +94%
666
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
Exynos 880 +58%
1825
AnTuTu Benchmark 8
175332
Exynos 880 +66%
290576
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali G76 MP5
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|3
|5
|Количество ALU
|-
|80
|FLOPS
|259 Гфлопс
|576 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Exynos 5123
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 2550 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Май 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Samsung Exynos 880
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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