Exynos 9610 против Exynos 8890
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9610
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Samsung Exynos 8890
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 11.92 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
344
Exynos 8890 +8%
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1155
Exynos 8890 +13%
1310
AnTuTu Benchmark 8
175332
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|384 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-T880 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Ядер
|3
|12
|FLOPS
|259 Гфлопс
|249 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|До 26.82 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2400
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|-
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Samsung Exynos 8890
Опрос
3 (25%)
9 (75%)
Всего проголосовало: 12
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