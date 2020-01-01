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Exynos 9610 против Exynos 8890

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Exynos 8890
Exynos 8890

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 8890 (Mali-T880 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (26.82 против 11.92 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610
344
Exynos 8890 +8%
372
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1155
Exynos 8890 +13%
1310
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
175332
Exynos 8890
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 8890

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T880 MP12
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 3 12
FLOPS 259 Гфлопс 249 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 26.82 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2400
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo -

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Samsung Exynos 8890

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3 (25%)
9 (75%)
Всего проголосовало: 12

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Комментарии

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