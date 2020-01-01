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Exynos 9610 против Exynos 8895

Exynos 9610
Exynos 9610
VS
Exynos 8895
Exynos 8895

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9610
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 8895
  • В 2.4 раза выше пропускная способность памяти (29 против 11.92 Гбит/с)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9610
344
Exynos 8895 +10%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9610
1155
Exynos 8895 +38%
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9610
175332
Exynos 8895
176117

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 8895

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2314 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP20
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 900 МГц
Ядер 3 20
FLOPS 259 Гфлопс 349 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 11.92 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 kHz/24 bit

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Март 2018 года Февраль 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9610 Сайт Samsung Exynos 8895

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3 (25%)
9 (75%)
Всего проголосовало: 12

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