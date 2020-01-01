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Exynos 9611 против A13 Bionic

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 183K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2660 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
A13 Bionic +309%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
A13 Bionic +195%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
A13 Bionic +160%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 3 4
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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Комментарии

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