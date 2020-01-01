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Exynos 9611 против A14 Bionic

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 584K vs 182K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 35% выше частота процессора (3100 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
A14 Bionic +388%
1606
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1211
A14 Bionic +221%
3884
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
182471
A14 Bionic +220%
584736

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 3 4
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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Комментарии

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