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Exynos 9611 против A15 Bionic

Exynos 9611
VS
A15 Bionic
Exynos 9611
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 204K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 78%)
  • На 39% выше частота процессора (3200 против 2300 МГц)
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
204632
A15 Bionic +297%
812406
CPU 58081 216265
GPU 41393 339795
Memory 42291 112472
UX 61318 133063
Total score 204632 812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
328
A15 Bionic +434%
1750
Multi-Core Score
Exynos 9611
1223
A15 Bionic +287%
4728
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 15 млрд.
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 850 МГц 1511 МГц
Вычислительных блоков 3 5
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E9611 APL1W05
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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Комментарии

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