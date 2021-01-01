Exynos 9611 vs A15 Bionic – что лучше?

Exynos 9611 против A15 Bionic VS Exynos 9611 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 9611 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 204K

Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)

Выше частота графического ускорителя (на 78%)

На 39% выше частота процессора (3200 против 2300 МГц)

Более новый - выпущен на 2 года позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 9611 204632 A15 Bionic +297% 812406 CPU 58081 216265 GPU 41393 339795 Memory 42291 112472 UX 61318 133063 Total score 204632 812406 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 9611 328 A15 Bionic +434% 1750 Multi-Core Score Exynos 9611 1223 A15 Bionic +287% 4728 Image compression 74.7 Mpixels/s - Face detection 11.7 images/s - Speech recognition 25 words/s - Machine learning 17.7 images/s - Camera shooting 8.82 images/s - HTML 5 1.24 Mnodes/s - SQLite 434 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 31 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 40 FPS

[Medium] - World of Tanks Blitz 43 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS

[High] - Смартфон Samsung Galaxy A51

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73

4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2300 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 10 нм 5 нм Количество транзисторов 3 млрд. 15 млрд. TDP 8 Вт - Графический ускоритель GPU Mali-G72 MP3 Apple GPU Архитектура Bifrost - Частота GPU 850 МГц 1511 МГц Вычислительных блоков 3 5 Шейдерных блоков 48 - FLOPS 259 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 2x 16 Бит - Объем До 8 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП - Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели S5E9611 APL1W05 Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -