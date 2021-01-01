Exynos 9611 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
97
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 204K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 78%)
- На 39% выше частота процессора (3200 против 2300 МГц)
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|58081
|216265
|GPU
|41393
|339795
|Memory
|42291
|112472
|UX
|61318
|133063
|Total score
|204632
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
328
A15 Bionic +434%
1750
Multi-Core Score
1223
A15 Bionic +287%
4728
|Image compression
|74.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.7 images/s
|-
|Speech recognition
|25 words/s
|-
|Machine learning
|17.7 images/s
|-
|Camera shooting
|8.82 images/s
|-
|HTML 5
|1.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|434 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|38 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|15 млрд.
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|5
|Шейдерных блоков
|48
|-
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E9611
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|-
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