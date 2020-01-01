Exynos 9611 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
16
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
21
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 65K
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +96%
332
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +52%
1232
812
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +180%
183940
65792
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Kirin 650
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|32
|FLOPS
|259 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|-
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