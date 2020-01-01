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Exynos 9611 против Kirin 710A

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 180K vs 156K
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +2%
322
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +4%
1192
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +15%
180421
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Ядер 3 4
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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