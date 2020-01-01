Exynos 9611 против Kirin 990 (4G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 183K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 24% выше частота процессора (2860 против 2300 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Kirin 990 (4G) +129%
752
Geekbench 5 (многоядерный)
1209
Kirin 990 (4G) +154%
3075
AnTuTu Benchmark 8
183843
Kirin 990 (4G) +136%
434078
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|600 МГц
|Ядер
|3
|16
|FLOPS
|259 Гфлопс
|768 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)
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