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Exynos 9611 против Dimensity 1200

Exynos 9611
VS
Dimensity 1200
Exynos 9611
Dimensity 1200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 671K vs 204K
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (3000 против 2300 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Dimensity 1200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
204632
Dimensity 1200 +228%
671746
CPU 58081 170589
GPU 41393 233643
Memory 42291 118786
UX 61318 145445
Total score 204632 671746
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
328
Dimensity 1200 +199%
982
Multi-Core Score
Exynos 9611
1223
Dimensity 1200 +171%
3311
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 68 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 60 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 71 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 88 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Dimensity 1200

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G77 MC9
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 9
Шейдерных блоков 48 144
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E9611 MT6893
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Dimensity 1200

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