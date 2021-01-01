Exynos 9611 против Dimensity 1200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 1200 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 1200
- Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 671K vs 204K
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (3000 против 2300 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|58081
|170589
|GPU
|41393
|233643
|Memory
|42291
|118786
|UX
|61318
|145445
|Total score
|204632
|671746
GeekBench 5
Single-Core Score
328
Dimensity 1200 +199%
982
Multi-Core Score
1223
Dimensity 1200 +171%
3311
|Image compression
|74.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.7 images/s
|-
|Speech recognition
|25 words/s
|-
|Machine learning
|17.7 images/s
|-
|Camera shooting
|8.82 images/s
|-
|HTML 5
|1.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|434 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|68 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|60 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|71 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Ultra]
|88 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|38 FPS
[High]
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
|Oppo Realme GT Neo
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Dimensity 1200
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|3000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall
|Частота GPU
|850 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|9
|Шейдерных блоков
|48
|144
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 19
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E9611
|MT6893
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт MediaTek Dimensity 1200
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