Exynos 9611 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- В 4.3 раз выше пропускная способность памяти (51.2 против 11.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 804K vs 230K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- На 24% выше частота процессора (2850 против 2300 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|60447
|206994
|GPU
|56508
|309418
|Memory
|44109
|128811
|UX
|70913
|160225
|Total score
|230033
|804029
GeekBench 5
Single-Core Score
324
Dimensity 8100 +199%
970
Multi-Core Score
1207
Dimensity 8100 +231%
3996
|Image compression
|74.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.7 images/s
|-
|Speech recognition
|25 words/s
|-
|Machine learning
|17.7 images/s
|-
|Camera shooting
|8.82 images/s
|-
|HTML 5
|1.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|434 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|97%
|98%
|Graphics test
|4 FPS
|34 FPS
|Score
|776
|5780
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Ultra]
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|38 FPS
[High]
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 3
|Частота GPU
|850 МГц
|912 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|6
|Шейдерных блоков
|48
|-
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1600 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.9 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Shannon 337
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E9611
|MT6895Z/TCZA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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