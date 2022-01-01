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Exynos 9611 против Dimensity 8100

Exynos 9611
VS
Dimensity 8100
Exynos 9611
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • В 4.3 раз выше пропускная способность памяти (51.2 против 11.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 9 – 804K vs 230K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • На 24% выше частота процессора (2850 против 2300 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
230033
Dimensity 8100 +250%
804029
CPU 60447 206994
GPU 56508 309418
Memory 44109 128811
UX 70913 160225
Total score 230033 804029
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
324
Dimensity 8100 +199%
970
Multi-Core Score
Exynos 9611
1207
Dimensity 8100 +231%
3996
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9611
776
Dimensity 8100 +645%
5780
Stability 97% 98%
Graphics test 4 FPS 34 FPS
Score 776 5780

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 59 FPS
[Ultra]
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G610 MC6
Архитектура Bifrost Valhall 3
Частота GPU 850 МГц 912 МГц
Вычислительных блоков 3 6
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1600 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Shannon 337 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E9611 MT6895Z/TCZA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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