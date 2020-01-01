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Exynos 9611 против Dimensity 820

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Dimensity 820
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 406K vs 183K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
Dimensity 820 +100%
657
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
Dimensity 820 +122%
2678
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
Dimensity 820 +121%
406574

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G57 MC5
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Ядер 3 5
FLOPS 259 Гфлопс 70 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6875
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Dimensity 820

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Комментарии

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