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Exynos 9611 против Helio A22

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 6.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 80K
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 29%)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +104%
332
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +126%
1232
Helio A22
544
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +129%
183940
Helio A22
80259

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 660 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 259 Гфлопс 42.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6762M
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Helio A22

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Комментарии

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