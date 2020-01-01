Exynos 9611 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
22
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 110K
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +87%
329
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +21%
1209
999
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +66%
183843
110882
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|680 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт MediaTek Helio G35
Опрос
50 (86.2%)
8 (13.8%)
Всего проголосовало: 58
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