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Exynos 9611 против Helio G35

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 110K
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +87%
329
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +21%
1209
Helio G35
999
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +66%
183843
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Helio G35

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8 (13.8%)
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Комментарии

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