Exynos 9611 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
38
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1209
AnTuTu Benchmark 8
183843
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|259 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Май 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт MediaTek Helio P22
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6
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