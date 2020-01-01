Exynos 9611 против Helio P70
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
51
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
35
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
- Показывает на 2% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio P70
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 183K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +10%
329
299
Geekbench 5 (многоядерный)
1209
Helio P70 +15%
1395
AnTuTu Benchmark 8
183843
Helio P70 +5%
192309
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G72 MP3
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Ядер
|3
|3
|FLOPS
|259 Гфлопс
|255 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт MediaTek Helio P70
Опрос
84 (62.2%)
51 (37.8%)
Всего проголосовало: 135
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