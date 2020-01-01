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Exynos 9611 против Helio P95

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Helio P95
Helio P95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 212K vs 183K
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
Helio P95 +21%
399
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
Helio P95 +25%
1512
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
Helio P95 +15%
212025

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Helio P95

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR GM9446
Архитектура Bifrost PowerVR Rogue
Частота GPU 850 МГц 970 МГц
Ядер 3 3
FLOPS 259 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek Helio P95

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53 (69.7%)
23 (30.3%)
Всего проголосовало: 76

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Комментарии

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