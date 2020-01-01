Exynos 9611 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Показывает в 12.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 49K
- Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- На 53% выше частота процессора (2300 против 1500 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 49%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +219%
332
104
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +251%
1232
351
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +269%
183940
49876
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и MediaTek MT6739
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2300 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|850 МГц
|570 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|48
|16
|FLOPS
|259 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт MediaTek MT6739
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