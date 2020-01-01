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Exynos 9611 против MediaTek MT6739

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 12.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 49K
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • На 53% выше частота процессора (2300 против 1500 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +251%
1232
MediaTek MT6739
351
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +269%
183940
MediaTek MT6739
49876

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 PowerVR GE8100
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 850 МГц 570 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 16
FLOPS 259 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MT6739
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek MT6739

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Комментарии

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