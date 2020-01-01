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Exynos 9611 против MediaTek MT6750

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
MediaTek MT6750
MediaTek MT6750

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 63%)
  • На 53% выше частота процессора (2300 против 1500 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +143%
1232
MediaTek MT6750
506
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и MediaTek MT6750

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T860 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 520 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 32
FLOPS 259 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Август 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6750
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт MediaTek MT6750

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Комментарии

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