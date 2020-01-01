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Exynos 9611 против Snapdragon 425

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 10.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +161%
332
Snapdragon 425
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +200%
1232
Snapdragon 425
410
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 308
Архитектура Bifrost Adreno 300
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 24
FLOPS 259 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 5.34 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MSM8917
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Комментарии

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