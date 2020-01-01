Exynos 9611 против Snapdragon 430
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
47
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 70%)
- На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +89%
332
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +23%
1232
1001
AnTuTu Benchmark 8
183940
н/д
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 430
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|1 млрд.
|TDP
|8 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 505
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|48
|96
|FLOPS
|259 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1