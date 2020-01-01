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Exynos 9611 против Snapdragon 430

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 430

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +23%
1232
Snapdragon 430
1001
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 505
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 96
FLOPS 259 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели - MSM8937
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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Комментарии

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