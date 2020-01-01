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Exynos 9611 против Snapdragon 650

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 650
Snapdragon 650

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Показывает на 69% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +50%
1232
Snapdragon 650
824
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.
TDP 8 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 510
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 128
FLOPS 259 Гфлопс 153 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon V56
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X8
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MSM8956
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 650

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Комментарии

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