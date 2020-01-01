Exynos 9611 против Snapdragon 652
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 99K
- Показывает на 69% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 42%)
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +28%
329
258
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +22%
1209
987
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +85%
183843
99413
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 510
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|600 МГц
|Ядер
|3
|-
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|259 Гфлопс
|153 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X8
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MSM8976
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
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