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Exynos 9611 против Snapdragon 678

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 217K vs 184K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1210
Snapdragon 678 +16%
1400
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
184332
Snapdragon 678 +18%
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 96
FLOPS 259 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM678
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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