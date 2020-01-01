Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9611 vs Snapdragon 765 – что лучше?

Exynos 9611 против Snapdragon 765

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 765
Snapdragon 765

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 183K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
Snapdragon 765 +51%
1820
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
Snapdragon 765 +57%
288056

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 765

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 620
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 625 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 192
FLOPS 259 Гфлопс 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SM7250-AA
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 765

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
18 (34.6%)
34 (65.4%)
Всего проголосовало: 52

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 765 с Exynos 9611, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях