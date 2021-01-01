Exynos 9611 против Snapdragon 768G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 204K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|58081
|123776
|GPU
|41393
|112972
|Memory
|42291
|81069
|UX
|61318
|119474
|Total score
|204632
|445890
GeekBench 5
Single-Core Score
328
Snapdragon 768G +116%
709
Multi-Core Score
1223
Snapdragon 768G +63%
1996
|Image compression
|74.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.7 images/s
|-
|Speech recognition
|25 words/s
|-
|Machine learning
|17.7 images/s
|-
|Camera shooting
|8.82 images/s
|-
|HTML 5
|1.24 Mnodes/s
|-
|SQLite
|434 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|38 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 768G
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 620
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|3
|Шейдерных блоков
|48
|192
|FLOPS
|259 Гфлопс
|700 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Май 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9611
|SM7250-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
Опрос
11 (20.4%)
43 (79.6%)
Всего проголосовало: 54