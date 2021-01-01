Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9611 vs Snapdragon 768G – что лучше?

Exynos 9611 против Snapdragon 768G

Exynos 9611
VS
Snapdragon 768G
Exynos 9611
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 204K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
204632
Snapdragon 768G +118%
445890
CPU 58081 123776
GPU 41393 112972
Memory 42291 81069
UX 61318 119474
Total score 204632 445890
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 9611
1223
Snapdragon 768G +63%
1996
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 620
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 3 3
Шейдерных блоков 48 192
FLOPS 259 Гфлопс 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9611 SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
11 (20.4%)
43 (79.6%)
Всего проголосовало: 54

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9611 или Qualcomm Snapdragon 730G
2. Samsung Exynos 9611 или Qualcomm Snapdragon 720G
3. Samsung Exynos 9611 или Qualcomm Snapdragon 732G
4. Samsung Exynos 9611 или Qualcomm Snapdragon 730
5. Samsung Exynos 9611 или MediaTek Helio G90T
6. Qualcomm Snapdragon 768G или Qualcomm Snapdragon 730G
7. Qualcomm Snapdragon 768G или Qualcomm Snapdragon 765G
8. Qualcomm Snapdragon 768G или MediaTek Helio G95
9. Qualcomm Snapdragon 768G или Qualcomm Snapdragon 860
10. Qualcomm Snapdragon 768G или Qualcomm Snapdragon 845

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 768G с Exynos 9611, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры