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Exynos 9611 против Snapdragon 801

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 8 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 62K
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 75% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 47%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 801
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +113%
332
Snapdragon 801
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +115%
1232
Snapdragon 801
573
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +195%
183940
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 1 млрд.
TDP 8 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 330
Архитектура Bifrost Adreno 300
Частота GPU 850 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 128
FLOPS 259 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2014 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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