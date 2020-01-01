Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 9611 vs Snapdragon 835 – что лучше?

Exynos 9611 против Snapdragon 835

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 183K
  • На 7% выше частота процессора (2450 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
Snapdragon 835 +42%
1715
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
Snapdragon 835 +53%
281291

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 540
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 710 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 256
FLOPS 259 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем - X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Ноябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
12 (16.4%)
61 (83.6%)
Всего проголосовало: 73

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 835 с Exynos 9611, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях