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Exynos 9611 против Snapdragon 855

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 855
Snapdragon 855

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 183K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
Snapdragon 855 +129%
753
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1209
Snapdragon 855 +121%
2668
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183843
Snapdragon 855 +136%
433723

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 855

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 768 КБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 6.7 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 585 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 384
FLOPS 259 Гфлопс 899 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 690
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SM8150
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 855

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