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Exynos 9611 против Snapdragon 860

Exynos 9611
VS
Snapdragon 860
Exynos 9611
Snapdragon 860

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 454K vs 184K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2960 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Snapdragon 860

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
184433
Snapdragon 860 +146%
454234
CPU 55979 138565
GPU 48708 174857
Memory 43050 64975
UX 38397 67727
Total score 184433 454234

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
327
Snapdragon 860 +125%
735
Multi-Core Score
Exynos 9611
1219
Snapdragon 860 +113%
2599
Image compression 74.5 Mpixels/s -
Face detection 11.65 images/s -
Speech recognition 24.65 words/s -
Machine learning 17.55 images/s -
Camera shooting 8.8 images/s -
HTML 5 1.22 Mnodes/s -
SQLite 422.75 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 54 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 56 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 98 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 56 FPS
[Ultra]
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 860

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.1-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 675 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 384
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.13 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 690
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Qualcomm Snapdragon 860

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