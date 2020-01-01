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Exynos 9611 против Snapdragon 875

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Snapdragon 875
Snapdragon 875

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 182K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
329
Snapdragon 875 +242%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1211
Snapdragon 875 +214%
3808
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
182471
Snapdragon 875 +269%
674153

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Snapdragon 875

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Adreno 660
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Ядер 3 -
Количество ALU - 640
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 32 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 698
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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