Exynos 9611 против Snapdragon 875
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
30
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 674K vs 182K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- На 23% выше частота процессора (2840 против 2300 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Snapdragon 875 +242%
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
1211
Snapdragon 875 +214%
3808
AnTuTu Benchmark 8
182471
Snapdragon 875 +269%
674153
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Adreno 660
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|700 МГц
|Ядер
|3
|-
|Количество ALU
|-
|640
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 32 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|8K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|-
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