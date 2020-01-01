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Exynos 9611 против Exynos 1080

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 182K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
182471
Exynos 1080 +267%
669037

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Ядер 3 10
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Processor
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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Комментарии

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