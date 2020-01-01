Exynos 9611 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
35
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
94
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
41
95
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 182K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1211
AnTuTu Benchmark 8
182471
Exynos 1080 +267%
669037
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Ядер
|3
|10
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Processor
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|-
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