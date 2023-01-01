Exynos 9611 против Exynos 1380
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
52
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
16
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- В 4.3 раз выше пропускная способность памяти (51.2 против 11.9 Гбит/с)
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 231K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|61042
|155921
|GPU
|57036
|148262
|Memory
|41776
|85150
|UX
|71068
|126072
|Total score
|231345
|516969
GeekBench 5
Single-Core Score
328
Exynos 1380 +139%
783
Multi-Core Score
1211
Exynos 1380 +116%
2613
|Image compression
|68.2 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.6 images/s
|-
|Speech recognition
|24.3 words/s
|-
|Machine learning
|17.7 images/s
|-
|Camera shooting
|8.41 images/s
|-
|HTML 5
|1.29 Mnodes/s
|-
|SQLite
|409.6 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|97%
|98%
|Graphics test
|4 FPS
|16 FPS
|Score
|776
|2820
Игры
|PUBG Mobile
|31 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Medium]
|-
|World of Tanks Blitz
|43 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|38 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Samsung Galaxy A51
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 1380
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G68 MP5
|Архитектура
|Bifrost 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|5
|Шейдерных блоков
|48
|-
|FLOPS
|259 Гфлопс
|608 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1600 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.9 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Shannon 337
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 3790 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9611
|S5E8835
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт Samsung Exynos 1380
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