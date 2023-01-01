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Exynos 9611 против Exynos 1380

Exynos 9611
VS
Exynos 1380
Exynos 9611
Exynos 1380

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • В 4.3 раз выше пропускная способность памяти (51.2 против 11.9 Гбит/с)
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 231K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Exynos 1380

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
231345
Exynos 1380 +123%
516969
CPU 61042 155921
GPU 57036 148262
Memory 41776 85150
UX 71068 126072
Total score 231345 516969
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
328
Exynos 1380 +139%
783
Multi-Core Score
Exynos 9611
1211
Exynos 1380 +116%
2613
Image compression 68.2 Mpixels/s -
Face detection 11.6 images/s -
Speech recognition 24.3 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.41 images/s -
HTML 5 1.29 Mnodes/s -
SQLite 409.6 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9611
776
Exynos 1380 +263%
2820
Stability 97% 98%
Graphics test 4 FPS 16 FPS
Score 776 2820

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 1380

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G68 MP5
Архитектура Bifrost 2 Valhall 2
Частота GPU 850 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 3 5
Шейдерных блоков 48 -
FLOPS 259 Гфлопс 608 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1600 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 337 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 3790 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9611 S5E8835
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Samsung Exynos 1380

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