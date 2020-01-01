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Exynos 9611 против Exynos 2100

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Exynos 2100
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 183K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611
332
Exynos 2100 +234%
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611
1232
Exynos 2100 +206%
3776
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611
183940
Exynos 2100 +263%
667464

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G78 MP22
Архитектура Bifrost Vallhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 3 22
Шейдерных блоков 48 352
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Ys
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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