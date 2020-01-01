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Exynos 9611 против Exynos 7420

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Exynos 7420
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Более новый - выпущен на 4 года и 6 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 113K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +26%
329
Exynos 7420
262
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +35%
1209
Exynos 7420
893
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +62%
183843
Exynos 7420
113713

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-T760 MP8
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 850 МГц 772 МГц
Ядер 3 8
FLOPS 259 Гфлопс 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 24.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Апрель 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Samsung Exynos 7420

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10 (55.6%)
8 (44.4%)
Всего проголосовало: 18

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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