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Exynos 9611 против Exynos 7872

Exynos 9611
VS
Exynos 7872
Exynos 9611
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 9611 (Mali-G72 MP3) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 9 – 206K vs 146K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Exynos 7872

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611 +41%
206668
Exynos 7872
146854
CPU 58081 53263
GPU 41393 18554
Memory 42291 26917
UX 61318 45241
Total score 206668 146854
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611 +10%
327
Exynos 7872
297
Multi-Core Score
Exynos 9611 +54%
1218
Exynos 7872
790
Image compression 74.7 Mpixels/s 48.8 Mpixels/s
Face detection 11.7 images/s 6.86 images/s
Speech recognition 25 words/s 16.1 words/s
Machine learning 17.7 images/s 10.5 images/s
Camera shooting 8.82 images/s 5.89 images/s
HTML 5 1.24 Mnodes/s 0.88 Mnodes/s
SQLite 434 Krows/s 233.4 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP1
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 48 16
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Samsung Exynos 7872

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