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Exynos 9611 против Exynos 7885

Exynos 9611
Exynos 9611
VS
Exynos 7885
Exynos 7885

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 7885 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9611
  • Показывает в 8.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 140K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества Samsung Exynos 7885
  • Выше частота графического ускорителя (на 53%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 9611 +2%
329
Exynos 7885
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 9611 +16%
1209
Exynos 7885
1046
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +31%
183843
Exynos 7885
140248

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 7885

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 850 МГц 1300 МГц
Ядер 3 2
FLOPS 259 Гфлопс 29 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2220 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Февраль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 Сайт Samsung Exynos 7885

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34 (77.3%)
10 (22.7%)
Всего проголосовало: 44

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Комментарии

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