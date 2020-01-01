Exynos 9611 против Exynos 8895
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 8895 (Mali-G71 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
35
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
66
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
38
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9611
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 183K vs 176K
Преимущества Samsung Exynos 8895
- Показывает на 35% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
329
Exynos 8895 +16%
380
Geekbench 5 (многоядерный)
1209
Exynos 8895 +32%
1595
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 9611 +4%
183843
176117
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.314 ГГц – Exynos M2
4x 1.69 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2314 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G71 MP20
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|Ядер
|3
|20
|FLOPS
|259 Гфлопс
|349 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 28МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 kHz/24 bit
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9611
|Сайт Samsung Exynos 8895
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