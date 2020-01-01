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Exynos 980 против A11 Bionic

Exynos 980
Exynos 980
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 980 (Mali G76MP5) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Показывает на 77% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 316K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
696
A11 Bionic +35%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1883
A11 Bionic +25%
2346
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +5%
332752
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 5 3
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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