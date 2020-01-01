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Exynos 980 против A12 Bionic

Exynos 980
Exynos 980
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 980 (Mali G76MP5) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на позже
Преимущества Apple A12 Bionic
  • Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 332K
  • На 13% выше частота процессора (2490 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
696
A12 Bionic +63%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1883
A12 Bionic +57%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
332752
A12 Bionic +22%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 5 4
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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Комментарии

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