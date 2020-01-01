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Exynos 980 против A14 Bionic

Exynos 980
Exynos 980
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 980 (Mali G76MP5) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 332K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980
696
A14 Bionic +130%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1883
A14 Bionic +119%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
332752
A14 Bionic +74%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Apple GPU
Архитектура Bifrost -
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 5 4
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 32 Бит -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с -
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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Комментарии

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