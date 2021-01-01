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Exynos 980 против Kirin 710F

Exynos 980
VS
Kirin 710F
Exynos 980
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 329K vs 166K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 980
vs
Kirin 710F

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 980 +98%
329545
Kirin 710F
166347
CPU 120146 72142
GPU 88635 22406
Memory 62029 36361
UX 62998 32219
Total score 329545 166347
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 980 +111%
683
Kirin 710F
324
Multi-Core Score
Exynos 980 +40%
1846
Kirin 710F
1320
Image compression - 83.85 Mpixels/s
Face detection - 11.6 images/s
Speech recognition - 24.15 words/s
Machine learning - 17 images/s
Camera shooting - 9.81 images/s
HTML 5 - 1.74 Mnodes/s
SQLite - 454.55 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 5 4
Шейдерных блоков 80 64
FLOPS 576 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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Комментарии

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