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Exynos 980 против Kirin 820

Exynos 980
Exynos 980
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Показывает на 13% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 378K vs 332K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +7%
696
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980
1883
Kirin 820 +36%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980
332752
Kirin 820 +14%
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 5 6
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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