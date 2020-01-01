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Exynos 980 против Kirin 960

Exynos 980
Exynos 980
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 980 (с графикой Mali G76MP5) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 980
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 332K vs 218K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 980 +83%
696
Kirin 960
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 980 +18%
1883
Kirin 960
1593
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 980 +52%
332752
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 980 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76MP5 Mali-G71 MP8
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1037 МГц
Ядер 5 8
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 980 -

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